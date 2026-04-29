Saelemaekers da record, ma la sfortuna lo frena: è il “re dei legni” in Serie A

Saelemaekers come Santiago Gimenez: il dato Opta svela il primato agrodolce dell’esterno rossonero in questa stagione

In una stagione vissuta all’insegna del sacrificio e della duttilità tattica, Alexis Saelemaekers si ritrova protagonista di una statistica tanto curiosa quanto sfortunata. Nonostante il prezioso contributo fornito alla manovra di Massimiliano Allegri, l’esterno belga sta pagando un conto salatissimo con la sorte. Secondo i dati raccolti da Opta, nessun giocatore del Milan ha colpito più legni di lui nel campionato di Serie A attualmente in corso.

Con ben tre tra pali e traverse colpiti finora, il numero 56 rossonero condivide questo particolare primato con l’attaccante Santiago Gimenez. Un dato che sottolinea quanto Saelemaekers sia diventato più presente in zona gol e pericoloso negli inserimenti, ma anche quanto gli sia mancato quel pizzico di precisione (o fortuna) necessario per rimpinguare il proprio bottino personale. Per un giocatore spesso lodato per il lavoro oscuro in fase di copertura, questi numeri confermano una crescita netta nella partecipazione offensiva, pur lasciando l’amaro in bocca per ciò che poteva essere e non è stato.

In vista del finale di stagione e del big match contro la Juventus, i tifosi si augurano che la mira di Saelemaekers possa alzarsi di pochi centimetri. In una corsa Champions così serrata, trasformare quei legni in gol pesanti potrebbe essere la chiave per regalare ad Allegri i punti decisivi per blindare l’obiettivo europeo.

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