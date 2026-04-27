Milan Juventus, la partita di Saelemaekers: non il massimo della precisione ma fondamentale in difesa. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus ha lasciato in dote analisi approfondite, specialmente per quanto riguarda l’impatto dei singoli interpreti nello scacchiere tattico. In una sfida bloccata e fisica, a spiccare per sacrificio e precisione è stata la prestazione di Alexis Saelemaekers che si è confermato una pedina fondamentale per Massimiliano Allegri.

I numeri della precisione e del possesso

Analizzando i dati forniti da Sofascore, Saelemaekers ha fatto registrare ben 36 passaggi precisi su 45 (80%), dimostrando una pulizia tecnica notevole nonostante la pressione bianconera. Particolarmente rilevante è il dato dei passaggi nella metà campo avversaria, dove ha mantenuto una precisione del 78% (21 su 27), mentre nella propria metà campo la statistica sale all’83%. Con 65 tocchi totali e solo 2 falliti, l’ala del Diavolo ha saputo gestire il pallone con intelligenza, percorrendo ben 89 metri palla al piede.

Un muro invalicabile in fase difensiva

Ma è nella fase di non possesso che il giocatore si è esaltato. Il contributo alla causa della compagine meneghina è stato totale: 6 contributi difensivi, con un incredibile 3 su 3 nei contrasti vinti (100%). A questi si aggiungono 3 intercetti e ben 9 recuperi. Anche nei duelli, il belga ha retto l’urto fisico vincendone il 50% (6 su 12).