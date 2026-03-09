Connect with us

Saelemaekers a MilanTV: «Grande vittoria di squadra. Estupinan? Felice per lui. Qualche settimana fa gli avevo detto questo»

7 ore ago

Saelemaekers a MilanTV ha parlato del successo del Milan contro l’Inter nel derby, elogiando la prestazione di Estupinan autore del gol vittoria

Dopo la vittoria nel derby di Milano, Alexis Saelemaekers ha commentato la prestazione del Milan ai microfoni di Milan TV, analizzando alcuni momenti chiave della partita e sottolineando la compattezza del gruppo rossonero.

DIMARCO E LA CONCENTRAZIONE DIFENSIVA – «Sappiamo che contro un giocatore come Dimarco se perdi la concentrazione per un secondo lui può mettere la palla dove vuole e creare qualcosa di pericoloso. Dovevo essere sempre concentrato, così come lo sono stati i miei compagni per tutta la partita. E’ stata una grande vittoria di squadra».

IL GOL DI ESTUPINAN – «Sono felice per lui. Qualche settimana fa abbiamo parlato a Milanello e gli avevo detto di tenere duro perchè è un grande giocatore e in una stagione capitano i momenti difficili. Lui ha sempre lavorato al 100% e questo gol meraviglioso è la giusta ricompensa. Sono contento per lui».

I RISULTATI CONTRO LE BIG – «Contro le grandi squadre siamo sempre presenti. Non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto sempre vedere la mentalità giusta. Ora dobbiamo lavorare sul fatto che facciamo più fatica contro le piccole, se facciamo bene anche con loro possiamo arrivare a grandi obiettivi».

