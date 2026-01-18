Connect with us

Saelemaekers a Dazn: «Lavoro per fare assist così. Fullkrug? Per noi è un vantaggio averlo, ecco perché»

Saelemaekers, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Lecce

Alexis Saelemaekers, alla conclusione di Milan-Lecce, match valevole per 21esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Provo sempre a dare il meglio e oggi è arrivato l’assist, sono contento. Ho sentito qualcosa all’adduttore e non volevo rischiare, quindi sono uscito. Fullkrug? Ovvio che è un vantaggio per noi, è un attaccante incredibile. Avere uno come lui in squadra per noi è importante».

×