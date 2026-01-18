Pagelle Milan Lecce 1-0: Fullkrug entra e decide il match. Saelemaekers e Rabiot illuminano

Pagelle Milan Lecce: di seguito i voti ai protagonisti rossoneri che trovano la seconda vittoria consecutiva

Da poco è terminata la sfida tra Milan e Lecce, queste le pagelle del match giocato a San Siro:

TOP: Fullkrug

FLOP: Estupinan

MAIGNAN 6 – Potremmo dargli anche un s.v. dato che non viene mai chiamato in causa.

TOMORI 6 – Qualche errorino, nelle sue partite, c’è sempre. Si fa vedere spesso in avanti nella fase di maggiore forcing rossonero.

GABBIA 6,5 – Le statistiche vedono ben 3 tiri e tutti su colpo di testa. Difatti, è la principale minaccia aerea sui calci piazzati. Da un suo lancio lungo e preciso nasce l’azione che conduce al gol di Fullkrug.

DE WINTER 6 – Quel cartellino giallo preso a neanche 20′ dall’inizio poteva pesare, ma lui gestisce bene e senza troppa fatica le incursioni avversarie

SAELEMAEKERS 7 – Decisamente più vivo e frizzante rispetto alle ultime uscite e, difatti, le primissime occasioni rossonere nascono dai suoi piedi. Da un suo cross, forte e preciso, arriva il gol di Fullkrug che apre le marcature. ATHEKAME 6 (dall’80’) – Si mette in mostra per una sgasata a campo aperto.

RICCI 6 – Gestisce bene, si lancia in avanti ma a volte non viene servito. Aiuta a turno sia Tomori che Jashari. LOFTUS-CHEEK 6 (dal 72′) – Entra per dare peso in area di rigore ma subito dopo si sblocca la gara. Nella gestione del possesso prova a imporsi e ci riesce.

JASHARI 6 – Le qualità di questo ragazzo si vedono e non si discutono, ma ha un chiaro bisogno di giocare: a mancargli è quella reattività che solo il campo può dare. Certamente meglio rispetto alla partita di Firenze, ma ancora qualche errore di troppo. Sale col passare dei minuti. MODRIC S.V. (dall’86’)

RABIOT 6,5 – In assenza di Modric, è lui a scegliere i ritmi di questo Milan: quando accelera lui, accelera tutta la squadra. Forse, e diciamo forse, è proprio Adrien il giocatore davvero imprescindibile nello scacchiere di Allegri.

ESTUPINAN 5,5 – Sente la pressione delle critiche e gioca sempre non con paura, non con timore, ma con il terrore di sbagliare. Nel secondo tempo spinge di più e da un suo cross al volo poteva nascere una bella occasione.

PULISIC 5,5 – E così, proprio come Firenze, un suo errore a tu per tu con il portiere rischiava di costare caro. Stavolta, però, la vittoria arriva. In generale una prestazione solida, ma senza grandi spunti. FULLKRUG 8 (dal 72′) – Che dire? Entra e dopo 3′ segna il suo primo gol in rossonero, nonché la rete che sblocca la gara. Un attaccante come lui, al Milan, mancava come il pane.

LEAO 5,5 – Primo tempo fatto di movimenti continui, seppur spesso in fuorigioco. Nella seconda frazione, invece, sembra addormentarsi un po’ e San Siro cerca di svegliarlo. Ha diverse occasioni per lanciarsi in volata, ma così come a Como, anche stasera sceglie di rallentare. NKUNKU S.V. (dall’86’)

ALLEGRI 6,5 – La squadra non vuole ripetere gli errori del passato e aggredisce il Lecce sin dal primo minuto. La vittoria di Como ha chiaramente portato entusiasmo e anche le trame di gioco ne giovano.