Saelemaekers a Dazn: «Noi seguiamo il mister. Oggi il mio obiettivo era limitare Dimarco, ma…»

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Inter

Alexis Saelemaekers, alla conclusione della sfida tra Milan e Inter, match valevole per la 28esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulle parole di Allegri sull’obiettivo Champions League: «Noi siamo d’accordo con il Mister, seguiamo lui. L’obiettivo è la zona Champions, abbiamo fatto una grandissima partita, importante per noi. Grande mentalità, uniti fino alla fine. Dobbiamo continuare a farlo anche alle prossime».

Sulla sua fase difensiva: «Sappiamo che Dimarco è un grandissimo giocatore e che il gioco dell’Inter passa soprattutto da lui. Per me era importante la fase difensiva. Sono pericolosi sul lato sinistro, ho provato a bloccare i suoi cross perché sappiamo che ha un piede veramente importante. Ogni volta che gli lasci spazio mette la palla dove vuole lui. Erano questi i consigli del mister prima della partita: bloccare i suoi cross, andare forte subito su di lui, non lasciarlo giocare. Era una partita nella partita oggi, sono felice che abbiamo vinto e abbiamo preso i tre punti».

Sull’approccio alla partita: «Devo dire che abbiamo approcciato nel modo giusto, siamo stati concentrati dall’inizio alla fine. Poi nella partita ci sono momenti su e momenti giù, in questi momenti dobbiamo stare uniti fino alla fine. C’è sempre delle cose da migliorare e proveremo a farlo fino alla fine della stagione».

Sui suoi genitori allo stadio: «Mi hanno mandato due messaggi. “Bellissima partita” e poi “Puoi guardare con la telecamera se la nostra Blu (il cane di Alexis, ndr) sta bene” (ride, ndr). Loro sono innamorati del mio cane. Era più importante il cane che la partita».