Conferenza stampa Allegri, il tecnico ha risposto alle domande dei cronisti al termine del match giocato allo Stadio San Siro

Massimiliano Allegri nel post partita di Milan-Inter è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sulla partita: «Abbiamo fatto una buona partita, tenendo i ritmi molto alti nel primo tempo e poi difendendo in maniera ordinata nella ripresa. Non hanno avuto molte occasioni, se non con Dimarco e sulle palle inattive».

Sulla vittoria: «Io dico sempre che le stagioni si preparano i primi sei mesi, perché a marzo ci sono le partite che contano. Stasera non era facile, era molto pericolosa: l’abbiamo affrontata con grande serenità e con grande voglia contro una squadra forte. Intanto, non prendiamo gol da due partite e così si è già a metà dell’opera. Poi bisogna migliorare, perché negli ultimi 25 metri bisogna fare meglio. Siamo a 60 punti, e non era facile».

Su Estupinan: «Stava bene. Il gol è un premio per ciò che ha fatto».

Sull’Inter: «L’Inter ha fatto 22 vittorie e un pareggio. Era e rimane la netta favorita del campionato. Noi, però, questi tre punti ci danno morale e ci fanno tornare alla vittoria in casa».

Sul perché c’è una distanza di 7 punti dall’Inter: «Perché l’Inter li merita. Nel campionato hai i punti che ti meriti. La classifica rispecchia i valori delle squadre».

Sul suo futuro: «Avete parlato del mio futuro. Di me c’è solo che ho chiesto ai ragazzi di fare una bella prestazione, con coraggio e giocando bene tecnicamente. I ragazzi hanno risposto da squadra vera. Ci deve essere questo spirito. Dobbiamo essere contenti della vittoria, ma ora non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Stasera contenti, domani contenti, ma martedì bisogna cancellare il derby e pensare alla Lazio, altrimenti poi domenica siamo punto e campo. È ancora lunga».

Su Modric: «Avere i grandi giocatori è la cosa che aiuta di più a far vincere le partite».