Allegri a Dazn: «Dobbiamo essere felici di questa vittoria, ma l’Inter resta la più forte. Cosa ha detto Cardinale alla squadra? Rispondo così…»

Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Inter

Massimiliano Allegri, alla conclusione del match tra Milan e Inter, match valevole per la 28esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla distanza con l’Inter: «L’Inter ha 7 punti di vantaggio, sono tanti ed è ancora la squadra più forte. I ragazzi sono stati bravi. Dobbiamo essere contenti perché era importante fare risultato stasera. Ora a marzo si decide la stagione con le partite che contano».

Su cosa ha detto Cardinale alla squadra dopo la vittoria: «Non lo so io ho parlato con la squadra e poi sono uscito. Ci hanno fatto i complimenti ma ora bisogna continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo».

Sulla prestazione: «Nel primo tempo abbiamo corso molto, nel secondo invece ci siamo abbassati e abbiamo concesso qualche cross. Grande occasioni, escludendo quella di Dimarco, non ce ne sono state. Abbiamo difeso in maniera ordinata. L’Inter, detto questo, resta la grande favorita per il campionato».

Sulla forma fisica: «Noi abbiamo passato, credo un paio di mesi, con 14 o 13 giocatori. Ci sono momenti e momenti: quando mancavano i giocatori i ragazzi hanno fatto sforzi importanti. Ora stiamo bene fisicamente e questa vittoria ci dà morale».

