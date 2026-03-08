Pagelle Milan Inter 1-0: Estupinan trova il primo gol nella partita giusta. Allegri l’ha preparata perfettamente

Pagelle Milan Inter, i giudizi della nostra redazione sui rossoneri guidati da Massimiliano Allegri che superano, ancora, i nerazzurri

Da poco è terminata il derby tra Milan e Inter, queste le pagelle del match giocato allo Stadio San Siro.

TOP: ESTUPINAN

FLOP: Nessuno

MAIGNAN 6 – Di occasioni chiare e limpide non ce ne sono e, di conseguenza, Mike blocca davvero pochi palloni degni di nota.

TOMORI 6,5 – Attento, preciso e aggressivo: questo è il Tomori che vogliamo vedere in ogni partita.

DE WINTER 6,5 – Visto il precedente con Hojlund, pensavamo che la sfida fisica con Pio Esposito lo avrebbe mandato in grande difficoltà. Invece, l’attaccante dell’Inter si rivela molto meno pericoloso di quanto dicono i giornali e Koni gestisce sempre bene e a testa alta.

PAVLOVIC 6,5 – L’emblema della sua prestazione è la pulizia nell’intervento che fa su Bonny sul lato dell’area di rigore: ricordandosi dell’errore commesso nel derby d’andata, stavolta si lancia ma non mette il piede. Un muro.

SAELEMAEKERS 6 – Meno appariscente del solito, ma molto più applicato. Raddoppia su qualsiasi giocatore nerazzurro passi dalle sue parti. Si fa vedere anche in avanti, ma con meno intraprendenza.

FOFANA 6,5 – Bravissimo nell’interdizione e negli inserimenti, malissimo nella scelta della giocata. Diventa la vera spina nel fianco della difesa nerazzurra, soprattutto nel primo tempo, ma pecca nel passaggio (e il tiro) finale. Mezzo voto in più per il grande assist a Estupinan. RICCI 6 (dal 72′): Buttato in campo per rafforzare la diga difensiva.

MODRIC 7 – Abbiamo finito gli aggettivi per descriverlo. Letteralmente ovunque: recupera palloni, li smista, lancia gli attaccanti, raddoppia, fa rifiatare. Ma davvero ha 39 anni?

RABIOT 7 – Potenza e classe. Quando alza i giri del motore, allora lo fa tutta la squadra con lui. Peccato per quell’ammonizione che fa scattare la diffida, ma prima o poi doveva arrivare.

ESTUPINAN 7,5 – Non firma il suo primo gol con la maglia del Milan, ma lo fa anche nella partita più sentita. Un primo tempo quasi perfetto e un secondo tempo attento come pochi.

PULISIC 6 – Certamente meglio delle ultime uscite, ma il problema sembra essere più mentale che fisico. Forse il digiuno da gol inizia a farsi sentire, perché in alcune occasioni, con un po’ di coraggio in più, avrebbe potuto anche andare al tiro. In ogni caso, prova di sostanza. NKUNKU 6 (dal 82′): S.V.

LEAO 6 – Per metà primo tempo pensiamo che in campo sia sceso il Leao scialbo e sofferente, poi inizia a muoversi da prima punta e la difesa dell’Inter va in tilt. Ha delle belle occasioni per togliere la polvere dai suoi motori, ma pecca nella precisioni dei tiri. FULLKRUG 6 (dal 72′): Entra e fa subito a sportellate con Akanji e Bisseck. Fa salire la squadra nel momento del bisogno.

ALLEGRI 8 – Prepara una partita perfetta. Il Milan sa come, quando e dove attaccare l’Inter. E quando i nerazzurri si lanciano all’assalto, la squadra rossonera non ha alcun problema a chiudersi a riccio per una difesa feroce. Un derby giocato così non lo vedevamo da un bel po’ di tempo.