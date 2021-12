Sacchi elogia Pioli: «Ha compiuto un capolavoro»

Arrigo Sacchi, in una lunga intervista a Milan Tv, ha ripercorso le tappe della sua carriera in rossonero e non solo. Ecco le sue parole

«È stato una grande sorpresa per me. Ha compiuto un capolavoro secondo me, è stato bravissimo. Una grande sorpresa, mi fa piacere. Sta stupendo non solo come allenatore. Lui alla base è sempre stato una grande persona, educato, per bene, mai presuntuoso, gli auguro tutto il meglio possibile. Sempre un piacere quando il Milan vince e gioca bene»

