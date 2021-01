Sabatini: «Svanberg non è in vendita, il Milan non me l’ha chiesto»

Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del Bologna, smentisce l’interesse del Milan per Svanberg, oltre a puntualizzare che…

Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sull’interesse del Milan per Svanberg:

«Il Bologna lo vuole tenere. Massara non me l’ha mai chiesto. Ci sono tante società che lo seguono, ma il Milan non ce l’ha chiesto. I talenti del Bologna comunque non sono sul mercato, è una precisa indicazione del presidente Saputo»