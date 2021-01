Calciomercato Milan: obiettivo Svanberg ma per l’estate

Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero seguendo il profilo di Svanberg, centrocampista del Bologna, ma…

Il Milan, non solo vorrebbe un difensore centrale per sopperire all’assenza di Duarte, ma sarebbe intenzionato a prelevare anche un centrocampista.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il profilo sarebbe Svanberg attualmente in forza al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il giocatore piace molto al club di Via Aldo Rossi, ma sarebbe più un obiettivo estivo, sia per l’elevato prezzo del cartellino (15 milioni di euro) sia perché Rade Krunic difficilmente lascerà Milanello in questa sessione invernale.