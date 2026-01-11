Sabatini sul Milan: «Il sogno scudetto è già finito». L’analisi dopo il pari di Firenze

Sabatini sul Milan, tra sogno scudetto e realtà: il pareggio con la Fiorentina al Franchi riaccende il dibattito sul reale valore della squadra rossonera

Il pareggio rimediato a Firenze ha riacceso i dubbi sulle chance del Milan nella lotta al titolo. Sandro Sabatini ha commentato il periodo dei rossoneri sul proprio canale YouTube, offrendo una disamina schietta e diretta. Per l’esperto di calcio, l’ipotesi scudetto per il Diavolo è sempre stata un’illusione, pur riconoscendo il buon percorso fatto finora.

Sabatini ha ribadito che, sebbene il Milan sia solido, manca ancora qualcosa rispetto alle big. Il miglioramento rispetto alla passata stagione, terminata in ottava posizione, è evidente ma insufficiente per sfidare i top club. Nello specifico, il distacco da Inter e Napoli resta marcato, specialmente per quanto riguarda il valore e la varietà delle alternative in organico.

SCUDETTO E CONFRONTI – «Fine sogno scudetto per il Milan? Vi rivolgete alla persona sbagliata perché secondo me il sogno scudetto è sempre stato un sogno, di quelli che muoiono all’alba e durano un tempo relativamente breve. Il Milan è forte, bisogna essere chiari, non vale il confronto con l’ottavo posto dell’anno scorso quando si erano impegnati per fare tutto il peggio possibile ma è al di sotto di Inter e Napoli e forse un po’ alla pari con Juventus e Roma. Se lo scudetto non lo perdono Inter e Napoli, soprattutto l’Inter, per il Milan ci sono zero speranze, questa è l’impressione. E il fatto di non fare le coppe fin qui non ha inciso, anche perché tra Supercoppa e Coppa Italia il Milan ha forse giocato una o due partite in meno delle rivali. Si potranno discorsi sul gioco e su Allegri ma è fondamentale guardare le rose e fare i confronti anche tra la scorsa stagione e quella attuale».

ROSA E ALLENATORE – «Non mi dilungo, per qualcuno queste sono giustificazioni pro Allegri ma dico che la formazione contro la Fiorentina… se continua a lottare per lo scudetto, complimenti. Il Milan ha 18 giocatori affidabilissimi ma il confronto con Inter e Napoli è nettamente a favore di Inter e Napoli».