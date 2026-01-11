Pagelle Fiorentina Milan: Nkunku entra e mette la firma. Pesano gli errori di Pulisic

Pagelle Fiorentina Milan: di seguito i voti ai protagonisti rossoneri che trovano il secondo pareggio consecutivo

Da poco è terminata la sfida tra Fiorentina e Milan, queste le pagelle del match giocato allo Stadio Artemio Franchi:

TOP – Nkunku

FLOP – Pulisic

MAIGNAN 7 – Tante parate e tanti richiami ai propri compagni. Sul gol della Fiorentina non può nulla. Viene salvato dalla traversa sul tiro di Brescianini al 96′ e fa un intervento super su Kean negli ultimissimi secondi.

DE WINTER 6 – In ripresa dopo le ultime prestazioni opache. Salva con un grande intervento su un tiro di Pongracic nel cuore dell’area di rigore.

GABBIA 6 – La Fiorentina è arrembante ma guida bene la difesa. Nel primo tempo ferma spesso Kean, nel secondo soffre maggiormente la sua fisicità.

PAVLOVIC 6 – Partita ordinata, tiene botta e fa a spallate con Kean fin quando resta in campo. NKUNKU 7 (dal 74′): Entra e spacca la porta con il destro. Ma quanto gli hanno fatto bene quei due gol al Verona?

SAELEMAEKERS 6 – Corre tanto e tecnicamente non sbaglia mai. Ciò in cui deve crescere è la scelta dell’ultimo passaggio. Forse, però, è arrivato il momento di farlo rifiatare.

RICCI 5 – Ormai lo abbiamo capito che non è un mediano “alla Modric”, però non mostra personalità in alcune occasioni in cui avrebbe potuto azzardare una giocata in più.

JASHARI 5 – Troppo timido nel primo tempo, troppo irruente nel secondo. Impreciso nei passaggi e, in generale, nella lettura dei movimenti avversari. RABIOT 6 (dal 60′): Insieme a Modric è la pedina imprescindibile del centrocampo rossonero. Con lui in campo cambia tutta la manovra offensiva, ma stavolta non basta per trovare la vittoria.

LOFTUS-CHEEK 5 – Non dà peso in avanti e non mette la sua fisicità al servizio della squadra. Nei suoi movimenti offensivi, spesso, si ostacola con Fullkrug. FOFANA 6 (dal 63′): Si fa perdonare l’errore della partita contro il Genoa con un assist geniale e raffinato. Mezzo voto in meno per un’ammonizione che poteva evitare.

ESTUPINAN 4,5 – Non affonda mai sulla fascia e non vince neanche un duello contro Kean e Dodò. Appare impaurito e sbaglia tanti passaggi: da uno di questi rischia anche la frittata. BARTESAGHI 5,5 (dal 60′): Prova a fare ciò che non ha fatto Estupinan ma la Fiorentina difende bene sulla sinistra. Prova a mettere la sua firma su punizione, ma il tiro è completamente sbagliato.

PULISIC 4 – Pesano tantissimo quelle due occasioni sprecate nel primo tempo.

FULLKRUG 6 – Spalle alla porta mostra tutta la sua qualità e manda Pulisic per ben due volte a tu per tu con De Gea: peccato, però, che lo statunitense sprechi in entrambe le occasioni. Qualche controllo sbagliato di troppo. LEAO 5,5 (dal 60′): Si vede che non sta ancora al meglio fisicamente perché non sprinta mai, neanche a campo aperto. In area di rigore si fa notare per qualche sponda interessante, ma nulla di più.

ALLEGRI 6 – La partita è preparata bene anche con un pizzico di turnover e il primo tempo poteva chiudersi con un doppio vantaggio se Pulisic avesse tirato con più precisione e cattiveria. Nel finale soffre e vola negli spogliatoi con qualche secondo d’anticipo.