Sabatini boccia le ambizioni del Milan: «Zero speranze Scudetto. Il motivo è questo…»

Sabatini, giornalista Mediaset, analizza il gap tra i rossoneri e le avversarie dopo il pareggio contro la Fiorentina

Il pareggio tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Fiorentina di Paolo Vanoli ha riacceso il dibattito sulle reali possibilità della squadra milanese nella corsa al titolo. Durante l’ultima puntata di ‘Pressing’, il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto con estrema schiettezza, definendo le ambizioni tricolori dei rossoneri come un’illusione destinata a svanire rapidamente. Nonostante una rosa giudicata superiore a quella della scorsa stagione, il divario con le dirette concorrenti appare ancora troppo marcato per sognare in grande.

Secondo Sabatini, la squadra attuale è indubbiamente forte e non può essere paragonata a quella che l’anno scorso terminò all’ottavo posto, ma resta un gradino sotto alle corazzate del campionato. Sebbene il Milan vanti 18 giocatori affidabilissimi, il confronto qualitativo con le rose di Inter e Napoli pende ancora nettamente a favore di queste ultime, lasciando poco spazio a rimonte eroiche in classifica.

Sabatini, le rose a confronto e il peso delle scelte tattiche di Allegri

Il punto focale della critica di Sabatini riguarda proprio la profondità dell’organico a disposizione del tecnico livornese rispetto alla concorrenza. «Se lo scudetto non lo perdono Inter e Napoli, soprattutto l’Inter, per il Milan ci sono zero speranze, questa è l’impressione», ha dichiarato il giornalista, evidenziando come il destino dei rossoneri non dipenda solo dai propri risultati ma anche dai passi falsi delle rivali.

Analizzando il lavoro dell’allenatore, Sabatini ha aggiunto: «Si potranno fare discorsi sul gioco e su Allegri, ma è fondamentale guardare le rose e fare i confronti. Se questa formazione continua a lottare per lo scudetto, complimenti». Mentre l’Inter di Cristian Chivu continua a macinare punti e prestazioni solide, il Milan sembra destinato a una lotta più serrata con Juventus e Roma, confermando che, per ora, il sogno di cucirsi il tricolore sul petto rimane tale.

