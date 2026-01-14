Ravezzani avverte: «Questi dati certificano come Inter e Milan abbiano il dovere di essere protagoniste sul mercato, e invece…»

Ravezzani, giornalista e direttore televisivo, ha commentato sul suo profilo X i dati sugli spettatori di Serie A in riferimento al mercato delle milanesi

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore televisivo, ha commentato sul suo profilo X i dati sugli spettatori negli stadi di Serie A, soffermandosi in particolare sul Milan e sulle responsabilità che numeri così alti comportano in sede di mercato.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Inter e Milan sono le due squadre italiane con la media più alta di spettatori nelle gare casalinghe in questa stagione: circa 72mila tifosi a partita a San Siro. Un dato che certifica ancora una volta la centralità dei due club milanesi nel panorama calcistico italiano, non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico e popolare. Proprio partendo da questi numeri, Ravezzani ha espresso una riflessione critica sulle strategie di mercato, in particolare quelle del club rossonero.

IL PESO DEI NUMERI E IL MERCATO – «Questi dati certificano come Inter e Milan abbiano il dovere di essere protagoniste sul mercato. Invece, a dispetto degli incassi, spesso vediamo soprattutto il Milan superato da concorrenti con fatturati molto meno alti. I tifosi non chiedono la luna, ma solo un po’ di rispetto».

Le parole di Ravezzani pongono l’accento su un tema ricorrente nel dibattito rossonero: il rapporto tra grande risposta del pubblico e ambizioni sportive. Con uno stadio costantemente pieno e incassi tra i più alti del campionato, secondo il giornalista il Milan dovrebbe assumere un ruolo più incisivo sul mercato, evitando di essere superato da club con risorse inferiori.

Un messaggio chiaro, rivolto alla dirigenza ma anche al sistema calcio nel suo complesso: numeri di questo livello non possono essere scollegati dalle scelte tecniche e strategiche. Perché, come sottolinea Ravezzani, ai tifosi non servono promesse irrealistiche, ma segnali concreti di ambizione e considerazione.

