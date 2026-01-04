Sabatini promuove il Milan di Allegri: «Ha la predisposizione della grande squadra»

Sabatini, sul suo canale Youtube, ha parlato così del Milan dopo la vittoria sul difficile campo del Cagliari: le sue parole

Il successo di misura ottenuto alla Unipol Domus ha riportato il Milan al comando della classifica della Serie A, almeno per 48 ore. Una vittoria firmata da Rafael Leao che ha convinto pienamente Sandro Sabatini. Il giornalista, attraverso il proprio canale YouTube, ha sottolineato l’evoluzione della prova rossonera in terra sarda: sebbene il primo tempo sia stato «titubante e contraddittorio», con il Cagliari padrone del campo nei primi 15 minuti, la squadra di Allegri ha saputo attendere il momento giusto per cambiare marcia e prendere le misure agli avversari.

Dopo una prima frazione chiusa senza gol e con un rigore revocato a Leao per fuorigioco, la ripresa ha mostrato un volto diverso del Diavolo. Secondo Sabatini, «nel secondo tempo ha giocato solo il Milan», che è rientrato in campo con la «predisposizione della grande squadra che va a caccia della vittoria». Questa consapevolezza della propria forza è il segnale più importante per il prosieguo della stagione, poiché restituisce l’immagine di un collettivo solido, estremamente competitivo e capace di dominare il gioco.

Sabatini, la lotta Scudetto e la gestione dell’emergenza

Nonostante l’attuale primato, il giornalista invita a mantenere i piedi per terra, pur riconoscendo la fame dei rossoneri. È un campionato in cui, analizzando i valori assoluti delle rose, «Napoli e Inter hanno qualcosa in più», ma il Milan ha dimostrato di essere «pronto ad approfittare di eventuali momenti difficili» delle dirette concorrenti. La squadra non vuole più nascondersi e la capacità di restare in vetta nonostante le difficoltà tecniche e i recuperi fisici in corso è la prova di una maturità ritrovata.

Sabatini ha poi voluto smontare l’alibi del calendario leggero. Il vantaggio di non avere impegni europei, secondo lui, è una «favola», dato che nel mese di gennaio il Milan affronterà lo stesso numero di partite delle rivali impegnate nelle coppe. «Questo è un momento importantissimo», conclude il giornalista, sottolineando come proprio in questa fase si vedrà quanto la rosa del Milan sia profonda e in grado di sopportare lo stato di emergenza.