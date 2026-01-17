Sabatini elogia Rabiot: «Giocatore dominante, è il miglior centrocampista della Serie A con McTominay: ecco perché. Fullkrug? Gran contributo»

Sabatini elogia Rabiot nell’analisi di YouTube di Como Milan. Nelle parole del giornalista i complimenti per il centrocampista francese

Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato sul suo canale YouTube la vittoria del Milan, soffermandosi sulle prestazioni dei singoli e in particolare sull’impatto decisivo di Adrien Rabiot, indicato come il miglior centrocampista della Serie A insieme a Scott McTominay. Nel suo commento, Sabatini ha ripercorso i momenti chiave della partita, elogiando anche il contributo di Niclas Fullkrug e le parate determinanti di Mike Maignan.

Nel suo intervento, Sandro Sabatini ha sottolineato come il successo rossonero sia nato da episodi, qualità individuali e personalità, con un Rabiot capace di incidere in ogni fase del match, risultando decisivo sia in costruzione che in zona gol.

IL CONTRIBUTO DI FULLKRUG E MAIGNAN – «Fullkrug è entrato nella parte finale, ha resistito al dolore e al problema al piede, sembrava non dovesse neanche essere convocato e invece ce l’ha fatta, evidentemente di ferro, e ha dato un grande contributo perché ha consentito al Milan di respirare senza andare in apnea. Maignan ha offerto tre miracoli: Nico Paz, Da Cunha e poi ancora Nico Paz».

LA PARTITA DI RABIOT – «Rabiot è il giocatore che sfruttando il pressing di Saelemaekers si invola e prende il rigore allo scadere del primo tempo, che vale un 1-1 molto significativo, poi Rabiot che sfrutta un assist di Leao per andare a segnare con un diagonale perfetto. Infine, dal centro destra, l’assolo per il 3-1 finale».

IL GIUDIZIO FINALE – «Il francese, insieme a McTominay, è il centrocampista più forte della Serie A, un giocatore meraviglioso».

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.