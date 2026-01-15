News
Pagelle Como Milan: Maignan miracoloso, Rabiot da campione. Leao si accende una volta ed è decisivo
Pagelle Como Milan, Maignan e Rabiot si dividono lo scettro di migliori in campo al Sinigaglia. Le pagelle dei calciatori rossoneri
Il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como per il recupero della 16esima giornata del campionato di Serie A.
Queste le pagelle dei calciatori rossoneri:
MAIGNAN 8 – Strepitoso al 23′ su Nico Paz, con la mano di richiamo impedisce al 10 del Como di trovare il 2-0. Si ripete al 40′ sul colpo di testa di Da Cunha da distanza ravvicinata.
TOMORI 5,5 – Dalla sua fascia arrivano la maggior parte delle iniziative dei padroni di casa, appare in difficoltà in alcune situazioni.
GABBIA 6 – In difficoltà come tutta la squadra nella prima fase del match poi cresce insieme al resto del reparto. Buon colpo di testa a chiudere su un cross insidioso nella ripresa.
DE WINTER 5,5 – Sul primo gol l’impressione è che sia lui a perdersi Kempf. Appare in difficoltà nel primo tempo. Preziosissimo nel chiudere su Rodriguez al 68′.
BARTESAGHI 6 – Il Como spinge più dalla parte opposta, porta a casa una partita tutto sommato sufficiente.
SAELEMAEKERS 6,5 – Bravo a recuperare palla su Van der Brempt e ad imbeccare Rabiot nell’azione che ha portato al calcio di rigore dell’1-1. ATHEKAME S.V.
FOFANA 5,5 – Sul gol dell’1-0 prova a rimediare all’errore di De Winter ma non ci riesce. In zona offensiva è spesso impreciso nella decisione finale. Dal 70′ RICCI 6 – Contribuisce al mantenimento del risultato.
MODRIC 6 – Anche lui soffre il pressing del Como, ma riesco spesso e volentieri ad uscirne con la sua classe infinita. JASHARI – S.V.
RABIOT 8 – Bravo nell’inserimento ed intelligente ad anticipare Kempf per conquistare il calcio di rigore. Altro inserimento perfetto e grande tecnica per realizzare il gol dell’1-2. Nei 90 minuti lo trovi ovunque, all’88’ mette il punto esclamativo!
NKUNKU 6,5 – Pochi palloni giocati nel primo tempo, ma al 45′ trasformare il rigore, se pur con il brivido. Dal 62′ FULLKRUG 6,5 – Un buon ingresso in campo, generoso su diversi palloni. Crea anche qualche potenziale pericolo.
LEAO 6,5 – Praticamente un fantasma nel primo tempo, vorrebbe tirare il rigore ma Allegri sceglie Nkunku. Nella ripresa si accende e con una splendida giocata fornisce l’assist per l’1-2. Dal 70′ LOFTUS 6 – Così come Ricci aiuta la squadra nel tenere sotto controllo il vantaggio.
ALLEGRI 6,5 – La squadra inizia male soffrendo il ritmo del Como, il passaggio al 4-3-3 è una boccata d’aria. Nella ripresa poi registra nuovamente la squadra, la sua si conferma una squadra da big match.