Como Milan, Allegri cambia modulo in corsa: come stanno giocando ora i rossoneri?

21 minuti ago

Allegri

Como Milan, Massimiliano Allegri ai suoi ha comunicato un cambiamento di modulo, i rossoneri passano alla difesa a 4

Massimiliano Allegri decide di apportare qualche modifica di natura tattica nel corso del primo tempo di Como-Milan. I rossoneri sono andati sotto al 10′ a causa del colpo di testa di Kempf e stavano soffrendo molto la squadra di Cesc Fabregas.

Per questo il tecnico toscano, come raccontato dal bordocampista di DAZN, avrebbe deciso di effettuare un cambio di modulo, passando al 4-3-3. Una situazione già vista a San Siro contro il Genoa. Tomori scala a fare il terzino destro, Bartesaghi a sinistra. Leao torna nel suo ruolo naturale di ala sinistra con Nkunku centravanti.

Così il Milan adesso in campo, 4-3-3: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter, Bartesaghi; Fofana, Modric, Rabiot; Leao, Nkunku, Saelemaekers.

