 Runjaic: «Il gol concesso all'inizio è stato un passo complicato da correggere. Posso dire che siamo una squadra piena di vita»
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Runjaic: «Il gol concesso all’inizio è stato un passo complicato da correggere. Posso dire che siamo una squadra piena di vita»

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Published 26 minuti fa il 25 Ottobre 2026
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Runjaic nel post partita di Udinese Milan, ottava giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni di DAZN

Nel post partita di Udinese-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Kosta Runjaic. Queste le sue parole:

UNA SQUADRA COMBATTIVA «Il gol concesso all’inizio è stato un passo complicato da correggere. Non è il momento adatto adesso per parlare con la società. Posso dire che siamo una squadra piena di vita che stasera ha combattuto».

VOGLIA DI USCIRNE INSIEME «Dobbiamo parlare poco e cercare di uscirne insieme. Prima della Lazio avevamo iniziato anche bene. C’è l’intenzione di voler uscire tutti insieme da questa situazione».

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MILAN SQUADRA ESPERTA «Il Milan come squadra esperta è stata in grado di gestire il vantaggio. In alcune fasi della partita abbiamo provato a metterli in difficoltà».

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