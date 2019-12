Rui Costa: «Ibrahimovic è venuto al Milan per le motivazioni»

Rui Costa ha commentato l’arrivo di Ibrahimovic al Milan e il motivo secondo il portoghese che ha spinto lo svedese al ritorno

Ecco le parole di Rui Costa a Il Corriere dello Sport sul ritorno di Ibrahimovic al Milan.

«Ibra è Ibra. Anche a 38 anni, l’età per lui non conta e tra poco vedremo che sarà in forma. Una stella così può fare la differenza. Il Milan aveva bisogno di un innesto simile perchè Zlatan è capace di trascinare i compagni. Ha deciso di venire al Milan non per soldi, ma per motivazioni. E se uno come lui ci tiene, il club ha fatto un affare»