Letizia Rossi, giocatrice del Milan femminile Primavera, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la sconfitta con la Roma

«Siamo cresciute molte in questi mesi. Contro la Roma è stata una sfida difficile ma sono contenta di come ci siamo atteggiate. Devo ringraziare anche la società per questo percorso. Potevamo fare qualcosa di più ma sono felice, ci saranno ulteriori esperienze e ci dobbiamo preparare in vista della prossima stagione. Abbiamo avuto altre sconfitte oltre a questa ma siamo cresciute molte sia dal punto di vista calcistico sia che fuori dal campo. Cercheremo di fare meglio ancora».