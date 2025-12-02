Romano e le voci su Mateta al Milan: «Era nella lista rossonera in estate. Il giocatore è pronto a trasferirsi, ma...»

Romano parla così dei rumors che vorrebbero Mateta al Milan nella sessione invernale del calciomercato. Ecco le sue parole

Fabrizio Romano, una delle voci più autorevoli nel panorama del calciomercato internazionale, ha condiviso sul suo canale YouTube dettagli significativi riguardanti il futuro di Jean-Philippe Mateta, il talentuoso attaccante di punta del Crystal Palace. Il giocatore, che ha attirato l’attenzione di diversi top club, tra cui il Milan, sembra essere a un bivio nella sua carriera, con l’Italia che emerge come una destinazione molto probabile.

Romano ha confermato che Mateta era effettivamente tra gli obiettivi estivi del Milan. Tuttavia, come spesso accade, “trattare con il Crystal Palace non è facile”, rendendo l’operazione complessa. Nonostante ciò, il messaggio che filtra dall’entourage del giocatore è chiaro: “un Mateta pronto per un’esperienza diversa”. L’esperto ha inoltre aggiunto che esiste una “tentazione Italia per il 2026”, anche se un trasferimento a gennaio è visto come improbabile dato che “il mercato invernale è difficile e non credo che il Crystal Palace possa privarsi di uno come Mateta”.

Romano e le ultime su Mateta: Lo Stallo Contrattuale e Le Opzioni sul Tavolo

Il vero elemento che sta spingendo Mateta lontano da Londra è lo stallo nel rinnovo. Romano ha specificato che l’ultimo vero dialogo tra il giocatore e il club per discutere un prolungamento del contratto, in scadenza nel 2027, è avvenuto ad agosto. Da allora, i contatti si sono interrotti e Mateta “non sembra molto propenso a rinnovare”.

Questa situazione apre scenari interessanti: l’Italia è una destinazione che l’attaccante “prenderebbe in considerazione”, così come un trasferimento ad un altro club di Premier League. La finestra di mercato del 2026, estiva o invernale, si prospetta quindi cruciale per definire il prossimo capitolo della carriera del centravanti francese.

