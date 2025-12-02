Lazio Milan, Allegri lancia le seconde linee? Da Nkunku a Ricci, la Coppa Italia è l’esame per i nuovi acquisti

Lazio Milan, il tecnico rossonero cerca risposte dal mercato estivo: spazio a chi ha giocato meno per far rifiatare i titolarissimi e blindare il passaggio del turno

La competizione cambia, ma la fame del Milan resta intatta. La formazione di Massimiliano Allegri si tuffa nuovamente nell’avventura della Coppa Italia, affrontando la prima vera trasferta del torneo contro la Lazio allo stadio Olimpico. Un incrocio che profuma di rivincita dopo le recenti polemiche arbitrali del match di campionato deciso da Rafael Leao, ma che soprattutto rappresenta un banco di prova decisivo per le seconde linee. Come sottolinea l’analisi di Calciomercato.com, questa sfida è un test cruciale per valutare l’apporto degli acquisti estivi che finora hanno faticato a imporsi nelle gerarchie del tecnico livornese.

Se Luka Modric e Adrien Rabiot si sono confermati pedine inamovibili per classe e sostanza, la gara di Roma offrirà l’occasione per gestire le energie: il francese potrebbe lasciare spazio a Ruben Loftus-Cheek, mentre il croato dovrebbe partire ancora dal 1′ ma con la staffetta pronta. I riflettori saranno puntati sulla mediana, dove Samuele Ricci punta a una maglia da titolare per dimostrare il suo valore in una gara complessa. Attenzione anche ad Ardon Jashari: lo svizzero, ormai recuperato dall’infortunio, si candida come vice-Modric a gara in corso per ritrovare confidenza con il campo.

Milan Lazio, occasione per De Winter e nuova chance per Nkunku

Anche il pacchetto arretrato vedrà novità importanti: Koni De Winter è pronto a rilevare uno dei tre titolarissimi (Tomori, Gabbia o Pavlovic) per accumulare minutaggio prezioso e proporsi come alternativa affidabile. Tuttavia, la lente d’ingrandimento sarà fissa sull’attacco e su Christopher Nkunku. L’investimento più oneroso dell’estate rossonera, costato oltre 40 milioni di euro, non ha ancora rispettato le attese in Serie A. Il suo unico lampo risale proprio alla Coppa Italia contro il Lecce e Allegri si aspetta una risposta da protagonista assoluto per giustificare la spesa.

