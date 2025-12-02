Regolamento Coppa Italia Lazio Milan: niente supplementari, cosa succede in caso di parità nei 90 minuti

Regolamento Coppa Italia Lazio Milan: il format degli ottavi di finale: gara secca e rigori immediati se persiste la parità al 90′

La settimana calcistica mette momentaneamente in stand-by le emozioni di Champions League, Europa League e Conference League per lasciare spazio al fascino della coppa nazionale. Il calendario offre un menu ricchissimo con le otto partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia, tra le quali spicca indubbiamente il big match di giovedì sera tra la Lazio e il Milan. La sfida dell’Olimpico, in programma alle ore 21:00, rappresenta uno snodo cruciale per la stagione di entrambe le squadre, ma i tifosi devono prestare molta attenzione al regolamento specifico della competizione, che prevede una modalità precisa per decretare il vincitore in caso di equilibrio.

Le partite di questo turno si disputeranno con la formula della gara secca e, a differenza di quanto accade in altre fasi o tornei, non sono previsti i tempi supplementari. Se al termine dei 90 minuti di gioco regolamentari il risultato dovesse essere ancora di parità, l’arbitro non concederà l’extra time: le due squadre andranno direttamente ai calci di rigore. Una soluzione che aggiunge ulteriore pathos e drammaticità alla contesa, vietando passi falsi o calcoli sulla lunga distanza. I trenta minuti aggiuntivi, infatti, sono stati aboliti per ottavi e quarti, ma torneranno a essere una variabile disponibile per le semifinali (unico turno con andata e ritorno) e per la finalissima, fissata per il 13 maggio 2026 allo stadio Olimpico.

Guardando oltre l’ostacolo biancoceleste, il tabellone è già delineato. Chi uscirà vincitore dalla sfida tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella capitolina troverà ai quarti di finale la vincente del confronto tra Bologna e Parma, che si giocherà poche ore prima. Nella stessa parte del tabellone, l’eventuale semifinale vedrebbe l’incrocio con una tra Juventus, Udinese, Atalanta o Genoa. Il percorso è tracciato, ma prima c’è da superare l’ostacolo Lazio, sapendo che il verdetto potrebbe arrivare direttamente dagli undici metri senza passare per i supplementari.

