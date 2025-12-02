Allegri, scelte già fatte in vista della Lazio in Coppa Italia? Giocano loro, spiffero importante da Milanello

Allegri ha le idee abbastanza chiare per quanto riguarda la formazione del Milan in vista della sfida in Coppa Italia contro la Lazio

L’eco della fondamentale vittoria ottenuta sabato in campionato, decisa dalla giocata vincente di Rafael Leao, non si è ancora spenta, ma il calendario impone al Milan di voltare immediatamente pagina. L’attenzione si sposta nuovamente sulla sfida contro la Lazio, questa volta valida per gli ottavi di Coppa Italia, un trofeo che la dirigenza e lo staff tecnico considerano prioritario. Come riferisce puntualmente Sport Mediaset, il lavoro a Milanello prosegue con intensità e dall’infermeria filtrano aggiornamenti cruciali per le scelte di Massimiliano Allegri.

Le notizie più incoraggianti riguardano Christian Pulisic. L’esterno americano sta bruciando le tappe e questa mattina si è parzialmente aggregato al gruppo, svolgendo la prima parte dell’allenamento con i compagni prima di proseguire con un programma di lavoro personalizzato. Sebbene lo staff medico lo consideri ormai recuperato sotto il profilo clinico, la sua condizione atletica non è ancora al 100%. Resta dunque il dubbio sulla sua gestione: l’obiettivo è convocarlo per andare almeno in panchina e averlo come arma a gara in corso contro gli uomini di Sarri.

Discorso diametralmente opposto per Santiago Gimenez. Il centravanti messicano deve arrendersi al persistente problema alla caviglia: per lui niente trasferta romana, non sarà a disposizione di Allegri per questo secondo round contro i biancocelesti. L’assenza della punta obbligherà il tecnico a nuove soluzioni, ma è soprattutto il turnover a tenere banco. Con le gare ravvicinate, la rotazione diventa necessaria per mantenere alto il ritmo.

Allegri e le scelte in vista della Coppa Italia

Secondo Sport Mediaset, ci sono diversi ballottaggi aperti. Samuele Ricci e Pervis Estupinan sono i nomi più caldi per una maglia da titolare, rispettivamente in regia e sulla fascia sinistra. Ma le novità non finiscono qui: restano molto alte le quotazioni di Ruben Loftus-Cheek a centrocampo e di Koni De Winter in difesa, pronti a scendere in campo dal 1′. Infine, c’è attesa per Ardon Jashari: il giocatore è pronto al rientro e a caccia di una chance per dimostrare il suo valore, sperando che la Coppa possa essere la vetrina giusta per convincere il mister.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.