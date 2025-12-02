MN24 – Infortunio Pulisic, l’esterno torna parzialmente in gruppo: domani il test decisivo per la sfida contro la Lazio

Infortunio Pulisic, l’americano ha svolto metà seduta con i compagni a Milanello. Allegri spera di averlo per la Coppa Italia, domani il verdetto

La marcia di avvicinamento alla delicata sfida di giovedì sera prosegue senza sosta sui campi di Carnago. Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per una sessione di lavoro fondamentale in vista della trasferta di Roma, dove affronterà la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia. L’attenzione dello staff tecnico, guidato da Massimiliano Allegri, e di tutto l’ambiente rossonero è focalizzata quasi interamente sulle condizioni fisiche di Christian Pulisic. L’esterno statunitense è alle prese con lo smaltimento di un fastidioso affaticamento muscolare che ne ha messo in dubbio la presenza per il match dell’Olimpico.

Infortunio Pulisic, domani la decisione definitiva

Secondo quanto riportato dalla redazione di Milannews24, la giornata odierna ha fornito indicazioni importanti ma non ancora definitive. Il numero 11 rossonero ha seguito fedelmente il programma di recupero stilato dallo staff medico: ha svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo, lavorando regolarmente insieme ai compagni e testando la reattività delle gambe, per poi staccarsi e proseguire la seduta con un lavoro personalizzato. Una gestione prudente, necessaria per evitare sovraccarichi o pericolose ricadute in un momento così fitto di impegni.

La situazione, dunque, resta in bilico e si risolverà solo sul filo di lana. La seduta di rifinitura prevista per domani sarà decisiva per sciogliere le riserve. Max Allegri attende il via libera dei medici: solo dopo l’ultimo test sul campo si capirà se Pulisic potrà essere convocato e magari utilizzato a gara in corso per dare imprevedibilità alla manovra offensiva contro i biancocelesti, o se prevarrà la linea della cautela in vista del campionato. La Coppa Italia è un obiettivo concreto e il Milan vuole giocarsi le sue carte con i migliori effettivi a disposizione.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.