Mourinho: «Se parlo mi squalificano». Poi lascia l’intervista

Mourinho ha parlato a Dazn nel post partita di Roma Milan, match valido per l’undicesima giornata di campionato. Le sue parole:

«Complimenti al Milan, e non dico niente di più perchè se parlo domenica non vado in panchina, sono arrabbiato perchè non c’è stato rispetto per i nostri tifosi, quello che mettiamo noi sul campo ogni partita, però basta..»

Il portoghese ha lasciato l’intervista non rispondendo nemmeno alle domande dallo studio