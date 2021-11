Del Piero: «Milan? Ha fatto cose straordinarie negli ultimi due anni»

Alessandro Del Piero, intervenuto ieri sera a Sky Calcio Club nel post partita di Roma Milan ha detto la sua sui rossoneri

«Il Milan ha fatto cose straordinarie negli ultimi due anni, lo abbiamo detto. Io sono tra quelli che è convinto che il lockdown li ha aiutati tantissimo perchè ha dato del tempo, ma poi c’è stata una società che ha dato importanti segnali non solotanto con Ibrahimovic dal punto di vista della personalità che probabilmente serviva ad una squadra molto giovane con degli ottimi talenti ma anche con lo stesso Pioli che aveva cominciato un certo tipo di lavoro e poi è stato riconfermato perchè se ci ricordiamo al’epoca c’era qualche dubbio anche su questo. Detto ciò il Milan continua a vincere, lo fa bene, non ha paura quando va in campo, affrontano la partita con senerità questi sono segnali importanti in ottica scudetto»