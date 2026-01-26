Roma Milan, le pagelle della Gazzetta dello Sport: Maignan salva il Diavolo, De Winter attento e prolifico

Roma Milan, le pagelle della Gazzetta dello Sport evidenziano la prestazione monumentale di Mike Maignan, autore di interventi decisivi

La prestazione complessiva del collettivo rossonero è stata valutata con un 6. L’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che continua a mantenere la squadra al secondo posto, riceve un 6 nonostante un match sofferto in cui il Milan è apparso spesso in affanno. Il migliore in campo assoluto è il portiere francese Mike Maignan, premiato con un 7 per i riflessi prodigiosi su Koné e Malen, venendo superato solo dal rigore finale. Di contro, la delusione maggiore è rappresentata dall’attaccante portoghese Rafael Leao, che rimedia un 5 a causa di una prestazione condizionata dalla pubalgia e da troppi errori tecnici che hanno spazientito la panchina.

La solidità difensiva e il carisma dei leader

Nel reparto arretrato si distingue il giovane belga Koni De Winter, che ottiene un 7 non solo per l’attenzione in marcatura su Dybala, ma soprattutto per il colpo di testa che ha regalato il momentaneo vantaggio. Accanto a lui, il centrale inglese Fikayo Tomori e l’italiano Matteo Gabbia raggiungono la sufficienza piena con un 6: il primo è stato essenziale nelle chiusure veloci, mentre il secondo è apparso sempre concreto nel respingere gli attacchi giallorossi. A centrocampo, il fuoriclasse croato Luka Modric viene valutato con un 6,5 per la capacità di mantenere la lucidità e pennellare il cross decisivo, lo stesso voto assegnato ad Adrien Rabiot, mediano francese considerato l’anima del “Diavolo” per la sua forza nei contrasti e nelle ripartenze.

Difficoltà tattiche e l’impatto dei subentrati

Meno brillanti le prove di altri protagonisti, come il giovane azzurro Samuele Ricci, che ottiene un 6 limitandosi a un compito di contenimento, e Alexis Saelemaekers, che si ferma al 5,5 a causa di un problema fisico che ne ha condizionato la spinta. Nota dolente per il giovane terzino Davide Bartesaghi, il cui 5 è figlio dell’ingenuo fallo di mano che ha causato il rigore del pari, e per l’attaccante Christopher Nkunku, anch’egli da 5 per la scarsa incisività sotto porta. Tra chi è entrato a partita in corso, il debuttante Athekame rimedia un 5,5 mostrando ancora qualche incertezza, mentre l’americano Christian Pulisic e il centravanti tedesco Niclas Füllkrug raggiungono entrambi il 6, portando spirito combattivo pur senza riuscire a scalfire la difesa della Roma. Per i rossoneri, questo pareggio permette all’Inter di allungare ulteriormente in vetta alla classifica.