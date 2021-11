Roma Milan: le pagelle dei Quotidiani Sportivi in edicola questa mattina

Roma Milan: Ibrahimovic il migliore in campo. Super prova di Simon Kjaer, ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi in edicola questa mattina

Il Milan batte la Roma 2-1, il migliore in campo è Zlatan Ibrahimovic (8): «Arte che non invecchia, e se il pubblicolo becca il livello si alza. Un gol,,un,altro annullato, un,rigore procurato. Vicino alla,versione migliore di se stesso nel Milan bis. Con Zlatan in campo gli equilibri cambiano».

Grande prova per Kjaer (8). Calabria (7,5), Tatarusanu, Bennacer e Kessie (7). Piena sufficienza per Tomori e Leao (6,5). Sufficienza per Giroud, Ballo-Touré, Bakayoko, Krunic e Saelemaekers. Male Theo Hernandez (5).