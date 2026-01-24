Roma Milan, Gasperini studia l’attacco ai rossoneri: scelte chiave tra trequarti e difesa

Roma Milan, Gasperini prepara la sfida contro i rossoneri valutando uomini e moduli: aperto il ballottaggio per la terza maglia sulla trequarti

In vista di Roma Milan, Gian Piero Gasperini, tecnico giallorosso apprezzato per la sua versatilità tattica, sta riflettendo sulle migliori soluzioni per affrontare il Milan. In attacco le certezze non mancano: Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993 e principale riferimento tecnico della squadra, e Donyell Malen, esterno offensivo olandese rapido e verticale, sembrano avere la maglia assicurata. Il nodo principale riguarda invece il terzo interprete sulla trequarti, con un ballottaggio che coinvolge Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Matías Soulé, tutti per motivi differenti.

Le possibili soluzioni tattiche sulla trequarti

Una delle ipotesi al vaglio di Gasperini è quella di riproporre la soluzione già vista in passato, con Cristante, centrocampista duttile e di grande intelligenza tattica, avanzato nel ruolo di trequartista centrale. In questa posizione il classe 1995 garantirebbe equilibrio e copertura, soprattutto nel lavoro di schermatura sul play avversario come Luka Modrić, regista croato del Milan. In mediana, a quel punto, troverebbero spazio Niccolò Pisilli o El Aynaoui al fianco di Manu Koné, centrocampista francese dinamico e aggressivo.

L’alternativa è rappresentata dal classico 3-4-2-1, sistema di gioco che Gasperini conosce alla perfezione. In questo caso Pellegrini, trequartista e capitano della Roma, parte in vantaggio su Soulé per il ruolo di trequartista sinistro. Una scelta legata sia alla maggiore esperienza del numero 7 in quella zona di campo sia alla sua capacità di garantire equilibrio nella fase di non possesso.

Dybala e Malen, asse offensivo da non spezzare

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la coppia formata da Dybala e Malen rappresenta uno dei punti fermi dell’impianto offensivo giallorosso. La sintonia tra i due è cresciuta partita dopo partita e Gasperini non intende disperdere questo patrimonio tecnico, anche per questo l’argentino continua a essere impiegato prevalentemente sul lato destro dell’attacco, posizione che ne esalta qualità e visione di gioco.

Le scelte difensive verso Roma Milan

In difesa, l’ottima prova di Ghilardi, difensore centrale ex Verona, contro lo Stoccarda lo pone in vantaggio per completare il terzetto arretrato insieme a Gianluca Mancini, centrale esperto e leader del reparto, ed Evan Ndicka, difensore ivoriano solido e strutturato. Ziolkowski e Rensch restano opzioni utili a gara in corso. Sulle corsie laterali, Zeki Çelik agirà da quinto di destra, mentre Wesley sarà utilizzato sulla sinistra, dove potrebbe incrociare l’ex Alexis Saelemaekers.