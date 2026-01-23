Roma Milan, un titolarissimo di Gasperini è in dubbio: si attendono aggiornamenti nelle prossime ore

Roma Milan, mister Gian Piero Gasperini forse dovrà fare a meno di uno dei suoi fedelissimi. Cosa filtra sulle sue condizioni!

Il clima di festa per l’impegno europeo della Roma è stato parzialmente rovinato da una notizia che tiene con il fiato sospeso lo staff tecnico e i tifosi. Durante il match di ieri sera contro lo Stoccarda, sfida valida per le competizioni continentali, il tecnico Gian Piero Gasperini — l’allenatore grugliaschese noto per il suo calcio d’attacco e la capacità di rigenerare i calciatori — ha dovuto fare i conti con un imprevisto fisico occorso a uno dei suoi uomini simbolo.

L’infortunio: cosa è successo a Gianluca Mancini

Gianluca Mancini, il carismatico difensore centrale e capitano del club capitolino, è subentrato nel finale di gara per blindare il risultato. Tuttavia, proprio negli ultimi scampoli di gioco, il numero 23 giallorosso ha riportato una dolorosa contusione al flessore. Sebbene l’entità del colpo sia ancora da accertare con esattezza, il dolore immediato ha fatto scattare il campanello d’allarme a Trigoria.

Mancini, pilastro della retroguardia per temperamento e capacità di lettura, rappresenta l’anima della squadra in campo. La sua potenziale assenza complicherebbe non poco i piani tattici della Lupa, specialmente in vista del prossimo impegno di campionato.

Corsa contro il tempo per la sfida di San Siro

Il calendario non concede pause. Domenica sera è previsto il big match contro il Milan guidato da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha fatto della solidità difensiva e della gestione dei momenti della partita il suo marchio di fabbrica. Per affrontare i rossoneri, Gasperini avrebbe bisogno del miglior Mancini per arginare le folate offensive degli avversari.

Nei prossimi giorni, il difensore sarà sottoposto a test atletici mirati e terapie specifiche. Lo staff medico della Roma monitorerà l’evoluzione dell’ematoma ora dopo ora: la decisione definitiva sulla sua convocazione o sull’impiego dal primo minuto verrà presa solo a ridosso della rifinitura di sabato.

Le possibili soluzioni per Gasperini

In caso di forfait del capitano, Gasperini dovrà ridisegnare la difesa. La profondità della rosa giallorossa permette diverse soluzioni, ma perdere il leader del reparto proprio contro una corazzata come quella di Allegri sarebbe un duro colpo. La speranza dei tifosi è che la fibra forte del centrale toscano gli permetta di stringere i denti e guidare i compagni nel posticipo domenicale.