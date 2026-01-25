Roma Milan, è sfida tra due ex compagni: Malen e Fullkrug. Dall’Olimpico a quella finale di Champions League…

Roma Milan, Fullkrug ritrova un vecchio compagno di squadra al Borussia Dortmund: è sfida con Malen

In un calciomercato di gennaio dominato dai grandi colpi in attacco, è Donyell Malen a prendersi prepotentemente le luci della ribalta. All’olandese sono bastati appena 26 minuti per timbrare il cartellino al debutto contro il Torino, regalando a Gian Piero Gasperini l’arma che mancava per completare il reparto offensivo giallorosso. Arrivato da soli tre giorni, Malen ha mostrato un repertorio completo fatto di scatti brucianti e una tecnica sopraffina, annullando di fatto i tempi di inserimento. La sensazione è che il nuovo acquisto parli già la «stessa lingua tecnica di Dybala», risolvendo quello che nel girone d’andata era stato il vero tallone d’Achille della squadra: la scarsa vena realizzativa rispetto al gioco prodotto.

Il tecnico della Roma non ha nascosto la propria soddisfazione per un innesto che garantisce gol, creatività ed esperienza internazionale. Malen non è solo un finalizzatore, ma un attaccante moderno capace di scambiare con i compagni e creare spazi, proprio ciò che serviva per fare il definitivo salto di qualità. «Con Malen la storia è già cambiata», si sussurra a Trigoria, dove l’entusiasmo è alle stelle per un tridente che ora promette scintille. Stasera, nella sfida d’alta classifica contro il Milan di Massimiliano Allegri, l’olandese incrocerà il suo passato: di fronte troverà infatti Niclas Fullkrug, ex compagno di squadra pronto a subentrare a gara in corso per i rossoneri.

Roma Milan, Malen sfida Fullkrug: l’incrocio tra ex Dortmund all’Olimpico

La sfida dell’Olimpico sarà dunque il teatro di un suggestivo incrocio tra “nuovi” protagonisti della Serie A. Se Malen partirà quasi certamente titolare nel tridente di Gasperini, Fullkrug rappresenterà l’asso nella manica di Allegri per il secondo tempo. Entrambi hanno condiviso la maglia del Borussia Dortmund e ora si ritrovano avversari per obiettivi di vertice in Italia. Per la Roma, avere un Malen così in fiducia significa poter guardare con rinnovata ambizione alla zona Champions, puntando tutto sulla rapidità dei suoi interpreti offensivi per scardinare la solidità difensiva milanista guidata da Maignan.

