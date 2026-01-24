Fullkrug al canale Youtube della Serie A : «Vestire questa maglia è magico, mi piace il lavoro sporco. Bierhoff mi ha detto…»

Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, ha parlato anche al canale Youtube della Lega Serie A: il retroscena su Bierhoff

Il nuovo idolo della tifoseria rossonera si racconta ufficialmente ai microfoni della Lega Serie A. Niclas Füllkrug, dopo l’impatto devastante con il campionato italiano, ha svelato i retroscena del suo arrivo al Milan e l’emozione di aver ricevuto la benedizione di una leggenda come Oliver Bierhoff. Il panzer tedesco ha le idee chiarissime sul suo ruolo nel 4-3-3 di Massimiliano Allegri: essere l’uomo d’area che mancava.

Fullkrug, l’intervista integrale: «Mi piace stare dove fa male»

Ecco le parole rilasciate dall’attaccante tedesco nel video pubblicato sul canale YouTube della Serie A:

PAROLE – «La partita in trasferta è stata speciale perchè ho sentito già che la squadra era felice di avermi in campo per il modo in cui gioco, è stata una sensazione molto bella e poi ovviamente l’accoglienza calorosa dei tifosi a San Siro è stata incredibile. Hanno dimostrato di avere davvero tantissimi sentimenti nei miei confronti e di volermi dare un caloroso benvenuto. L’ho sentito ed è stato molto positivo e speciale per me. Ho fatto una lunga chiacchierata con Oliver Bierhoff e lui mi ha detto quello che sento, è magico giocare per questo club. È un club davvero grande con uno stadio incredibile, giocatori incredibili, grandi nomi del passato, grandi nomi oggi e questo mi rende orgoglioso e mi fa sentire grato di essere qui a giocare per questo club, di indossare questa maglia. Penso di essere molto adatto perchè non c’era quel tipo di giocatore che sono, abbiamo molta qualità, a me piace stare dove fa male, mi piace stare in area vicino alla porta, andare nei duelli difficili, tenere la palla per la squadra, fare lavoro sporco».

L’effetto Bierhoff e l’identikit tattico

Il richiamo a Oliver Bierhoff non è casuale: l’ex centravanti tedesco, che con i suoi colpi di testa portò il Milan allo Scudetto del centenario, ha agito come una sorta di “ambasciatore” per convincere Niclas della grandezza del mondo rossonero. Füllkrug si definisce un giocatore che ama la lotta, pronto a sobbarcarsi quel “lavoro sporco” fondamentale per liberare il talento di Leao e Nkunku. La sua attitudine ai duelli fisici è esattamente ciò che Allegri cercava per dare peso specifico all’attacco.