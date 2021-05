Roma-Milan femminile: le formazioni ufficiali, Ganz non cambia

Roma-Milan femminile: ecco le formazioni ufficiali del match valido per la 19° giornata di Serie A, Ganz mantiene l’undici visto contro l’Inter

Roma-Milan femminile: le formazioni ufficiali del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A: ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma questo pomeriggio presso lo stadio Tre Fontane:

Roma femminile (4-2-3-1): Ceasar; Soffia, Swaby, Linari, Bartoli; Bernauer, Giugliano; Bonfantini, Thomas, Serturini; Lazaro.

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie.