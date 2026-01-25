Roma Milan, Dybala ritrova Allegri e punta ad aggiornare il suo record contro i rossoneri: ecco il dato sull’argentino

Roma Milan, Dybala punta a rinnovare i suoi numeri contro i rossoneri di Allegri: ecco il dato dell’attaccante argentino

La serata dell’Olimpico ha un sapore speciale per Paulo Dybala, che si ritrova di fronte la sua “bestia nera” preferita. Come sottolineato da Tuttosport, l’argentino ha già punito il Milan ben 10 volte in carriera, ma stasera la sfida conta più del solito. La Joya cerca vendetta dopo la gara d’andata a San Siro, quando un suo errore dal dischetto e un contestuale infortunio muscolare frenarono bruscamente la sua stagione. Ora, con una condizione fisica ritrovata e il gol segnato al Torino nell’ultimo turno, Dybala è pronto a riprendersi la scena e a trascinare la Roma verso l’obiettivo Champions League.

Il futuro del fuoriclasse argentino è strettamente legato ai risultati di questi mesi. Con il contratto in scadenza a giugno, ogni sua giocata pesa come un macigno nelle trattative per il rinnovo. «Voglio solo godermi il momento», ha dichiarato Paulo, ma la sua volontà di restare nella Capitale è chiara a tutti. Un finale di stagione da protagonista sotto la guida di Gian Piero Gasperini accelererebbe senza dubbio i contatti con la dirigenza. Accanto a lui, cresce l’attesa per vedere all’opera il nuovo tridente completato da Soulé e dal neoacquisto Malen, con cui l’intesa è apparsa immediata fin dai primi allenamenti.

Roma Milan, Gasperini ritrova Mancini: le scelte per la sfida ai rossoneri

Mentre l’attacco si affida al talento della Joya, Gasperini può sorridere anche per le notizie che arrivano dalla difesa. Mancini ha recuperato e tornerà titolare nel terzetto completato da Ndicka e Ghilardi. Qualche piccolo acciacco invece per Ferguson, che dopo la battaglia con il Torino partirà dalla panchina lasciando spazio proprio a Malen dal primo minuto. La Roma si presenta alla sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri con una rosa rigenerata e la consapevolezza di poter contare su una “cooperativa” di qualità, come dimostrato dai recenti successi in Europa League. Per Dybala è l’ora della verità: scacciare i fantasmi e prendersi il futuro.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: I retroscena del rinnovo di Maignan. Capitolo Gila, i contatti vanno avanti