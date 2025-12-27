Dybala, il futuro è un rebus: l’argentino ha preso una decisione chiara in vista di gennaio

Dybala, il futuro dell’attaccante argentino resta in bilico: no alla partenza a gennaio, c’è un preciso scenario in vista dell’estate

Il futuro di Paulo Dybala entra in una fase cruciale, sospeso tra il legame viscerale con la Capitale e le incertezze di un contratto che corre verso la scadenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la “Joya” ha attualmente una priorità assoluta che trascende il rettangolo verde: a marzo diventerà papà e, insieme alla moglie Oriana Sabatini, ha deciso che la figlia nascerà a Roma.

Dybala, la posizione di Paulo: Roma nel cuore

L’argentino ha le idee chiarissime sul suo futuro immediato e a lungo termine:

No al mercato di gennaio: Nonostante le sirene argentine del Boca Juniors , dove l’amico Leandro Paredes lo attende a braccia aperte, Dybala ha chiuso ogni porta. Non lascerà la Roma a metà stagione.

Nonostante le sirene argentine del , dove l’amico Leandro Paredes lo attende a braccia aperte, Dybala ha chiuso ogni porta. Non lascerà la Roma a metà stagione. Voglia di rinnovo: Paulo non vorrebbe mai andarsene. La sua intenzione sarebbe quella di firmare un prolungamento a cifre ridotte, diventando una bandiera del club giallorosso per il resto della carriera.

Il silenzio della Roma e l’ombra del Milan

Nonostante la disponibilità del giocatore, il club giallorosso temporeggia. Non sono previsti incontri a breve: la proprietà vuole valutare la tenuta fisica e l’effettivo impiego tecnico del numero 21 prima di impegnarsi economicamente.

In questo stallo si inserisce con forza la suggestione Milan per il 2026. Se la Roma dovesse decidere di non rinnovare, il club rossonero sarebbe pronto ad accogliere Dybala a parametro zero. Igli Tare e Massimiliano Allegri vedono in lui l’elemento perfetto per completare un attacco atomico che, nel 2026, punta a schierare anche Dušan Vlahović.