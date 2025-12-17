Calciomercato
Dybala, niente addio alla Roma a gennaio: la decisione dell’argentino. E in vista di giugno c’è una importante suggestione
Dybala, l’argentino non ha nessuna intenzione di lasciare la Roma a gennaio: per giugno, in assenza di rinnovo, suggestione Boca e Milan
Nonostante le voci insistenti provenienti dall’Argentina, il ritorno in patria di Paulo Dybala non avverrà nella sessione di mercato invernale. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante, non ci sono possibilità che la “Joya” vesta la maglia del Boca Juniors a gennaio.
Dybala, i motivi del “no”
Sono due i fattori principali che blindano l’attaccante argentino nella Capitale:
- Le Ambizioni della Roma: Il club giallorosso è impegnato su tre fronti (Campionato, Coppa Italia ed Europa League) e non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore più talentuoso a metà stagione.
- La Volontà del Giocatore: Dybala stesso non è intenzionato a lasciare Roma a gennaio, preferendo concludere la stagione in corso sotto la guida di Gasperini.
Orizzonte 2026 e suggestione Milan
Lo scenario potrebbe cambiare radicalmente a giugno 2026, quando scadrà ufficialmente il contratto di Dybala con la Roma. Ad oggi, infatti, non ci sono stati contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza giallorossa per un eventuale rinnovo.
Proprio in quest’ottica di scadenza contrattuale, si inserisce la suggestione Milan: il nome dell’argentino è stato accostato ai rossoneri come possibile colpo a parametro zero per l’estate 2026. Un’ipotesi che affascina i tifosi e che potrebbe diventare concreta se il dialogo con la Roma dovesse restare fermo.