Dybala in stallo: la Roma attende garanzie di continuità. Il Milan osserva la suggestione a zero

Dybala, il rinnovo dell’argentino con la Roma è sempre più lontano: il Milan osserva e culla la clamorosa suggestione a zero

Differentemente da altri dossier sul tavolo della dirigenza, la situazione legata al rinnovo di Paulo Dybala con la Roma appare più complessa e distante da una soluzione immediata. L’argentino, alle prese con una stagione fin qui altalenante anche a causa di alcuni problemi fisici, non rappresenta al momento una priorità per la società.

La dirigenza giallorossa, infatti, intende prima comprendere quale potrà essere il suo rendimento nella seconda parte di campionato prima di avviare trattative concrete. La Roma non vuole muoversi su cifre che andrebbero ad appesantire ulteriormente il monte ingaggi senza avere garanzie sulla continuità fisica e tecnica del giocatore. Le sue frequenti assenze e i problemi muscolari spingono il club alla cautela, desideroso di valutare se l’investimento a lungo termine sia giustificato dalla presenza costante in campo della Joya.

Dybala, suggestione a zero per il Milan?

Questa incertezza sul futuro contrattuale di Dybala è seguita con vivo interesse da altri top club italiani, tra cui il Milan. L’argentino è stato accostato come una suggestione a parametro zero per l’estate del 2026, quando il suo attuale accordo scadrà. Se la Roma dovesse continuare a tentennare, il Milan potrebbe inserirsi per cogliere l’opportunità di acquisire un talento di caratura internazionale, pur con i rischi legati alla sua tenuta fisica.

La decisione del Milan e di Massimiliano Allegri dipenderà ovviamente dal prezzo e dalla formula, ma la possibilità di portare un giocatore con la sua qualità a Milano, soprattutto a costo zero, rende il dossier Dybala una pista da monitorare attentamente in ottica futura.