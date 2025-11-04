Connect with us

3 minuti ago

Dybala

Infortunio Dybala, l’esito degli esami strumentali: quanto starà fermo il calciatore della Roma. Le ultimissime notizie

Arriva la conferma che la Roma temeva: Paulo Dybala è costretto a un nuovo stop. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante argentino hanno confermato la presenza di una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro.

L’infortunio, rimediato in occasione del calcio di rigore fallito nella sconfitta contro il Milan di Massimiliano Allegri, costringerà la «Joya» ai box per almeno tre settimane. Si tratta di una tegola pesantissima per l’ambiente giallorosso e per l’allenatore Gian Piero Gasperini, che si ritrova privato del suo elemento di maggiore talento e fantasia.

Dybala salterà dunque con certezza i prossimi impegni prima della sosta per le Nazionali. Se i tempi di recupero saranno rispettati, l’obiettivo concreto per il suo rientro in campo è il big match contro il Napoli, in programma a fine mese (domenica 30 novembre).

Questo infortunio riaccende inevitabilmente i «vecchi fantasmi» legati alla fragilità muscolare dell’argentino, costretto all’ennesimo stop da quando veste la maglia giallorossa. La sua assenza impone ora alla Roma di trovare soluzioni alternative in attacco, mettendo a dura prova la profondità della rosa nelle prossime settimane.

La priorità per lo staff medico capitolino sarà ora quella di gestire con estrema cautela la fase di recupero di Dybala, per evitare ricadute che potrebbero allungare ulteriormente i tempi di assenza del numero 21.

