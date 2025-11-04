Connect with us

Maignan torna decisivo: parata mostruosa su Dybala. Tuttosport titola: «Si rinnova l'amore Milan». Ma il contratto resta un nodo cruciale

Calciomercato Milan, idee chiare in vista di gennaio! Pecca evidente, quello è il reparto che andrà rinforzato. Le idee del DS

Mercato Milan, Tare pronto a scendere in campo? Situazione ancora aperta e prossime settimane decisive. Lo scenario

Calciomercato Milan, sensazione chiara dopo la vittoria contro la Roma: a gennaio servirà intervenire per risolvere questa problematica

Maignan torna eroe del Milan nella notte di San Siro contro la Roma ma il futuro resta in bilico: ecco cosa filtra sul possibile rinnovo del francese

2 ore ago

Maignan

Maignan di nuovo decisivo con la parata mostruosa su Dybala: riprende quota il possibile rinnovo coi rossoneri? La situazione

Dopo qualche «critica di troppo», Mike Maignan è tornato ad essere il protagonista assoluto e, soprattutto, decisivo con la maglia del Milan. Domenica sera, il portiere francese ha compiuto un intervento di altissimo livello parando il rigore calciato da Paulo Dybala, un gesto tecnico che ha garantito alla sua squadra tre punti fondamentali.

Grazie a questa vittoria, il Milan è salito a -1 dal Napoli capolista, un risultato che rafforza le ambizioni Scudetto dei rossoneri. Più in generale, Maignan ha offerto una «prestazione di livello, da SuperMike», dimostrando ancora una volta il suo valore assoluto tra i pali.

Maignan, rendimento da top player e spiragli per la permanenza

Il rendimento ritrovato di Maignan riaccende le speranze dei tifosi sulla sua permanenza. E chissà che mantenendo un livello del genere «non si possano aprire spiragli» per un nuovo accordo con il calciomercato Milan.

A tal proposito, Tuttosport ha titolato questa mattina in modo significativo: «Si rinnova l’amore Milan». Un titolo che sottolinea il forte legame tra il campione e l’ambiente rossonero, reso evidente dalla gioia per la parata decisiva.

Il contratto: nessun incontro in programma

Nonostante l’entusiasmo della stampa, la situazione contrattuale resta un nodo cruciale. Il portiere francese, come noto, è in scadenza e il dialogo per il rinnovo è fermo. La sua permanenza dipenderà dalla volontà della dirigenza di soddisfare le richieste economiche del giocatore e dei suoi agenti.

Al momento, però, «non sarebbe in programma nessun incontro tra le parti» per discutere il prolungamento, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. La palla passa ora alla società, che dovrà trasformare il «rinnovato amore» di cui parla Tuttosport in un accordo nero su bianco.

