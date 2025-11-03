Maignan torna eroe del Milan nella notte di San Siro contro la Roma ma il futuro resta in bilico: ecco cosa filtra sul possibile rinnovo del francese

Maignan, il portiere francese è stato l’eroe, insieme a Pavlovic, della sfida vinta ieri sera contro la Roma ma il futuro resta in bilico

Il Milan esce vittorioso da un altro scontro diretto, sconfiggendo la Roma per 1-0 in una partita di «cuore, di rabbia e sacrificio». I rossoneri hanno meritato i tre punti al termine di un «secondo tempo di fuoco e trincea», pur con una prima frazione di gioco «poco lucida». Poco importa: il Milan, anche grazie ad Allegri, è diventato un «gruppo forte, unico».

Il leader e capitano, Mike Maignan, ha zittito tutti parando il rigore a Dybala. L’episodio chiave si è verificato all’82’ dopo il fallo di mano di Fofana. L’argentino, che «in quattro anni di Roma non aveva mai sbagliato dagli 11 metri», si è fatto ipnotizzare dal portiere rossonero, bravissimo a intuire la traiettoria. Al boato di San Siro, Mike ha risposto con una «esultanza religiosa», pensando subito al conseguente corner: una «mentalità incredibile di un campione spesso troppo criticato». Maignan ha così parato il suo quarto rigore in Italia, il primo in Serie A dalla stagione 2022/2023.

Maignan, futuro lontano da Milano? La situazione contrattuale

L’entusiasmo della vittoria è frenato dalle incertezze sul futuro di Maignan. Come riporta TMW, il portiere francese «ad oggi non ha ancora intavolato con i suoi agenti una discussione per il rinnovo».

Già in estate, Allegri era riuscito a bloccare la sua cessione al Chelsea, ma il futuro del capitano «sembra essere lontano dal calciomercato Milan, a meno di nuovi eventi». Nonostante la situazione «simile a quella che fu con Kessiè», la presenza di una figura come Allegri potrà, «forse, risultare decisiva» per il futuro del portiere. Mike, nel frattempo, continua a far parlare il campo, dimostrando «professionalità e appartenenza».