Milan Roma 1-0, vittoria di sofferenza e cuore per i rossoneri: la decide Pavlovic su assist di Leao. Le ultimissime notizie

Il big match della decima giornata di Serie A si conclude a San Siro con una vittoria di strettissima misura per il Milan di Massimiliano Allegri, che supera la Roma per 1-0. Una partita che ha premiato il cinismo dei rossoneri e la prestazione monumentale del portiere Mike Maignan, contro una Roma dominante ma incredibilmente sprecona.

Il gol decisivo è arrivato nel primo tempo, al minuto trentanove. L’azione è stata una vera e propria magia di Rafael Leão che, con una progressione inarrestabile e un assist al bacio dopo aver saltato più uomini, ha messo Pavlović nelle condizioni di segnare la sua prima rete stagionale. È stato il solo tiro in porta pulito dei rossoneri nella prima frazione, contro una valanga di occasioni create dai giallorossi.

La Roma, nonostante abbia avuto sei o sette palle gol limpide non sfruttate nel primo tempo – con Paulo Dybala autore di almeno due errori inusuali per il suo calibro e un clamoroso errore di Fofana prima dell’intervallo – ha continuato a spingere fino all’ultimo.

Il momento clou del secondo tempo si è registrato all’ottantunesimo minuto, quando un fallo di mano di Fofana in barriera ha concesso un rigore alla Roma. Si è presentato sul dischetto Dybala, ma il suo tiro incrociato è stato parato in maniera strepitosa da Maignan, che con questo intervento ha sigillato la vittoria e la sua prestazione da migliore in campo.

La vittoria per 1-0 consente al Milan di salire a quota 21 punti in classifica, agganciando l’Inter e portandosi a ridosso del Napoli capolista. Per la Roma, che resta ferma a 21 punti, la sconfitta è una battuta d’arresto che lancia un segnale d’allarme sulla sua scarsa concretezza offensiva in una sfida cruciale.