Musah, il vero insostituibile del Milan: contro l’Atalanta si è vista la sua importanza

Non soltanto corsa e intensità: lo statunitense garantisce equilibrio, recuperi e copertura al centrocampo rossonero. E la sua uscita contro la Dea apre una riflessione sulle gerarchie di Amorim



Ci sono giocatori che finiscono in copertina con un gol, altri con un assist. E poi ci sono quelli che diventano fondamentali per ciò che riescono a garantire alla squadra, anche quando il loro contributo non si misura direttamente con le statistiche offensive. Yunus Musah appartiene a quest’ultima categoria e la partita contro l’Atalanta potrebbe averlo dimostrato ancora una volta.

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Il Milan ha vinto 3-2 a San Siro, conquistando tre punti pesanti dopo una gara dai due volti. I rossoneri hanno dominato per larghi tratti, portandosi sul 3-0 grazie a Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila, prima di subire il ritorno della formazione bergamasca. Musah è partito titolare e ha lasciato il campo al 75′, quando Ruben Amorim ha inserito Estupiñán al suo posto. Da quel momento, la squadra ha dovuto gestire un finale complicatissimo, con l’Atalanta capace di segnare due reti e sfiorare il pareggio.

Sarebbe semplicistico attribuire le difficoltà del Milan esclusivamente a quella sostituzione. La rimonta della Dea è stata il risultato di diversi fattori, compresa la crescita degli avversari e qualche problema nella gestione delle transizioni. Eppure, la presenza di Musah merita una riflessione specifica.

L’equilibrio che non sempre finisce nei tabellini

Il centrocampista statunitense porta caratteristiche particolari alla mediana rossonera. Dinamismo, intensità, capacità di coprire campo e disponibilità nel lavoro senza palla sono qualità preziose per una squadra che vuole pressare, recuperare il possesso e ripartire rapidamente.

Accanto a un giocatore esperto come Luka Modrić, Musah può svolgere un compito complementare: dare energia, proteggere gli spazi e contribuire a mantenere compatta la squadra. Non è necessario che sia sempre lui a illuminare la manovra. A volte, il suo lavoro consiste proprio nel permettere agli altri di esprimersi al meglio.

Ecco perché definirlo semplicemente una riserva o un’alternativa rischia di essere riduttivo. Il suo valore dipende anche dall’equilibrio collettivo che può contribuire a costruire, soprattutto nelle partite in cui il Milan deve alternare possesso e aggressività.

Amorim, attenzione a sottovalutare Musah

La sfida contro l’Atalanta lascia in eredità una domanda: quanto può permettersi il Milan di rinunciare alle caratteristiche dello statunitense quando la partita entra nella fase più delicata?

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La risposta non può arrivare da una singola sostituzione. Servono continuità, prestazioni e confronti con le alternative presenti in rosa. Ma il punto è proprio questo: Musah può offrire un contributo che non tutti i centrocampisti rossoneri garantiscono allo stesso modo.

In una stagione ricca di impegni, avere un giocatore capace di coprire più zone del campo rappresenta un vantaggio. E se il Milan vuole diventare una squadra davvero solida, non può limitarsi a valorizzare soltanto chi segna o chi inventa l’ultimo passaggio.

Musah può essere uno degli uomini chiave di Amorim, anche senza essere necessariamente il migliore in campo ogni domenica. Contro l’Atalanta il suo minutaggio e il finale sofferto hanno alimentato il dibattito, ma la vera questione riguarda il peso del suo lavoro nell’architettura della squadra.

Chiamarlo già insostituibile è una provocazione editoriale, non una verità assoluta. Tuttavia, il Milan farebbe bene a non sottovalutare ciò che porta in campo: per vincere le partite servono i campioni, ma per controllarle servono anche giocatori come Musah.