Roma Milan, i convocati di Gasperini: i giallorossi perdono un’altra importante pedina

Roma Milan, pubblicata la lista dei convocati da Gasperini per il big match contro i rossoneri: ecco chi non sarà della sfida

In vista della sfida di questa sera all’Olimpico contro il Milan di Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati, confermando un’emergenza difensiva non indifferente. L’assenza dell’ultima ora è quella di Devyne Rensch, fermato da una contusione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento. Un forfait pesante che si aggiunge a quelli di Hermoso e Angelino, costringendo il tecnico a fare affidamento sui giovani Ghilardi e Ziolkowski per completare il reparto arretrato insieme ai veterani Mancini e Ndicka.

La vera curiosità della lista riguarda però il reparto offensivo, dove spicca il nome di Robinio Vaz. L’attaccante francese classe 2007, recentemente acquistato dall’Olympique Marsiglia per circa 25 milioni di euro, è alla sua seconda convocazione consecutiva e scalpita per fare il suo esordio casalingo. Definito da molti un «centravanti moderno ed esplosivo», Vaz rappresenta l’arma segreta di Gasperini insieme a Donyell Malen, reduce dal gol all’esordio contro il Torino. In attacco non mancherà ovviamente la “Joya” Paulo Dybala, pronto a guidare il tridente completato da Soulé o Pellegrini.

Roma Milan, mediana fisica e ballottaggi: le scelte per la sfida scudetto

A centrocampo, Gasperini si affida alla solidità di Bryan Cristante e alla dinamicità di Manu Koné, con la giovane promessa Pisilli pronta a subentrare. Sulle fasce, vista l’assenza di Rensch, spazio obbligato per Celik e Wesley, che avranno il compito di contenere le accelerate di Rafael Leao e Nkunku. Nonostante le assenze pesanti, tra cui anche quella di Dovbyk in avanti, la Roma scenderà in campo con la consapevolezza di poter accorciare la classifica.

