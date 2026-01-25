Roma Milan: il Diavolo sfida l’Olimpico in un match d’alta tensione: il contesto della sfida e il clima capitolino

Roma Milan è il palcoscenico di una delle sfide più storiche del campionato italiano, in una serata che si preannuncia elettrica

Il Milan si appresta a vivere una delle trasferte più delicate della sua stagione, con il fischio d’inizio fissato per questa sera alle 20.45 nella splendida ma infuocata cornice dello Stadio Olimpico. Il gruppo guidato da Massimiliano Allegri, tecnico livornese famoso per la sua concretezza e la capacità di leggere i momenti della partita, si troverà immerso in un ambiente ostico e complesso. Tuttavia, come la storia recente insegna, contesti così difficili possono trasformarsi nel carburante ideale per generare carica ed esaltazione tra le fila del Diavolo.

I milanesi arrivano a questo appuntamento dopo aver ottenuto i tre punti a San Siro contro il Lecce. Di fronte, però, troveranno una Roma in un momento di forma eccellente: i giallorossi sono reduci dal brillante successo ottenuto in Europa League ai danni dello Stoccarda, un risultato che ha dato ulteriore morale alla formazione capitolina.

Statistiche e precedenti storici tra rossoneri e giallorossi

Guardando ai numeri storici, il club meneghino vanta una tradizione estremamente favorevole contro i padroni di casa. La Roma, infatti, rappresenta la compagine contro la quale i rossoneri hanno collezionato il maggior numero di vittorie in Serie A. Su un totale di 181 confronti complessivi nel massimo campionato, il Milan è uscito vincitore in ben 81 occasioni. Il quadro statistico è completato da 54 pareggi e 46 affermazioni dei capitolini.

Anche sotto il profilo delle reti segnate, i dati sono emblematici. Solo contro la Fiorentina la squadra di via Aldo Rossi ha saputo essere più prolifica, mettendo a segno 269 gol contro i 262 realizzati contro la lupa. Questa sera, in un Olimpico che si preannuncia gremito, gli uomini di Allegri cercheranno di confermare questa supremazia statistica e dare continuità al percorso iniziato con la vittoria casalinga della scorsa giornata.