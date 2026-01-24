Roma Milan, aggiornamenti positivi dall’allenamento: Saelemaekers torna in gruppo, Allegri valuta la titolarità

Arrivano segnali incoraggianti per il Milan in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà i rossoneri impegnati sul campo della Roma di Gasperini. Come riportato da Gazzetta dello Sport, Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999 noto per corsa, duttilità tattica e spirito di sacrificio, ha lavorato ieri per la prima volta in gruppo. Il fastidio all’adduttore sinistro accusato nel match precedente sembra ormai superato, un dettaglio che restituisce fiducia allo staff tecnico rossonero.

La decisione definitiva sull’impiego dal primo minuto verrà presa solo dopo la rifinitura odierna, in programma nel pomeriggio prima della partenza in aereo per Roma. Massimiliano Allegri, allenatore esperto e pragmatico, vuole valutare le ultime sensazioni del giocatore prima di sciogliere le riserve. In alternativa resta valida l’opzione Athekame, profilo più difensivo ma con buone qualità atletiche, soprattutto considerando che sulla corsia destra agirà Wesley, laterale rapido e offensivo, che necessita di copertura e velocità accanto a sé.

Saelemaekers, ex di turno, è determinato a non perdersi il big match e a dare continuità alle ultime prestazioni, come nell’ultima gara casalinga quando ha servito l’assist decisivo a Niclas Füllkrug, centravanti tedesco abile nel gioco aereo e nel lavoro spalle alla porta.

Lle scelte tattiche: modulo flessibile e dubbi a centrocampo

Il modulo di partenza dovrebbe essere il 3-5-2, ma Allegri, come già visto a Como, si riserva la possibilità di trasformarlo in corso d’opera in un 4-4-2. Sull’out di sinistra torna Davide Bartesaghi, giovane terzino cresciuto nel vivaio, che prenderà il posto di Pervis Estupiñán. Dal primo minuto è previsto anche Luka Modrić, regista croato di esperienza e qualità, che ha rifiatato nell’ultima uscita contro il Lecce.

In mezzo al campo è inamovibile Adrien Rabiot, mentre resta il dubbio sulla mezzala destra: Samuele Ricci, adattatosi bene al ruolo, è reduce da una prestazione convincente e potrebbe essere preferito a Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek.

Pavlovic recuperato e ballottaggi in attacco

Buone notizie anche per Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001, che si è allenato regolarmente tutta la settimana dopo la botta alla tempia subita a Firenze. È pronto a riprendersi un posto nel terzetto difensivo, probabilmente con Matteo Gabbia e Koni De Winter, quest’ultimo favorito su Fikayo Tomori, non ancora al top della condizione.

In attacco, Füllkrug non è ancora al massimo dopo la frattura a un dito del piede destro e partirà dalla panchina. Rafael Leão, esterno portoghese devastante nell’uno contro uno, sarà titolare. Al suo fianco resta il ballottaggio tra Christian Pulisic e Christopher Nkunku, con Loftus-Cheek che spera ancora in una chance più avanzata.