Roma Milan, finisce l’astinenza giallorossa dal pareggio: i numeri della sfida

Roma Milan, il posticipo dell’Olimpico regala statistiche sorprendenti che riscrivono il cammino dei giallorossi in questa stagione

Il pareggio per 1-1 maturato ieri sera tra la Roma e il Milan non è stato un risultato come gli altri per la formazione capitolina. Sotto la guida di Gian Piero Gasperini, i giallorossi hanno interrotto un’incredibile striscia di partite senza divisione di posta. Quello di ieri rappresenta infatti il primo pareggio della compagine romana in questo campionato. Per rintracciare un altro pareggio nella storia recente del club in Serie A, è necessario tornare indietro nel tempo fino al 13 aprile 2025, data in cui si disputò il derby della Capitale contro la Lazio.

Il tabù difensivo contro il Diavolo

Nonostante il punto guadagnato, la sfida ha confermato una statistica difficile da digerire per la retroguardia romanista. La Roma, infatti, ha subito almeno una rete in tutti gli ultimi 17 incontri disputati contro il club rossonero nel massimo campionato italiano. Questa striscia di reti al passivo costituisce la serie negativa più lunga mai registrata dai giallorossi contro una singola avversaria nella storia della Serie A. Nemmeno la gestione tattica di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che siede sulla panchina dei milanesi, è riuscita a invertire il trend offensivo, permettendo però alla sua squadra di mantenere il distacco dall’Inter primo in classifica.

La rinascita di Pellegrini e il peso del risultato

A scrivere una pagina diversa della serata è stato Lorenzo Pellegrini, il centrocampista romano e capitano della squadra che ha trasformato il rigore del pareggio. Grazie a questo gol, il calciatore ha interrotto un digiuno personale contro il Milan che durava dal lontano 2 ottobre 2016, quando vestiva ancora la maglia del Sassuolo. Prima della rete di ieri, il capitano aveva collezionato ben 15 incontri consecutivi senza mai trovare la via del gol contro il “Diavolo”.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questo risultato consente alla formazione capitolina di agganciare il Napoli e restare aggrappata alla zona Champions, sebbene i nerazzurri continuino la loro fuga in solitaria in vetta. Per il club di Allegri, invece, si tratta di un rallentamento che allontana ulteriormente il sogno scudetto, lasciando spazio a riflessioni sul rendimento di stelle come Rafael Leao.